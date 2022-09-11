Умер снимавшийся в сериале «Глухарь» Владимир Таныгин

Фото: vk.com/vdrama

Владимир Таныгин

Актер Владимир Таныгин умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает «ВКонтакте» пресс-служба Вологодского драмтеатра.

Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина, — говорится в сообщении.

Таныгин известен по сериалу «Глухарь», где он снялся в 30-м эпизоде — в роли Анатолия Геннадьевича в серии «Кольт». Также он снялся в мини-сериале «Случай в аэропорту» (1987) и фильме-спектакле «Гамлет».

Таныгин родился в 1950 году в Душанбе, в 1972 году окончил Саратовское театральное училище, с 1971 по 1974 год работал в Душанбинском русском театре имени Маяковского. В 1991 году перешел в труппу Оренбургского драмтеатра, служил в Красноярском драмтеатре, омском Театре драмы и комедии «Галерка». В 2016 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России.

С 2000 года Таныгин стал работать в Вологодском драмтеатре, где прослужил более 20 лет. Он играл в спектаклях «Душа бессмертна», «Вишневый сад», «Не все коту масленица». Всего актер исполнил роли более чем в 40 постановках.

Ранее умер игравший в «Интернах» актер Максим Пинскер. В кино он дебютировал в 1989 году, снявшись в картине «Месть».