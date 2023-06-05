Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов умер на 84 году жизни

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Книга «Приключения Незнайки и его друзей»

Российский писатель, драматург, автор сценариев к мультфильмам Владимир Голованов скончался на 84-м году жизни, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале. Он известен такими работами, как «Фильм, фильм, фильм», «Горшочек каши», «Незнайка на Луне».

Владимир Антонович Голованов (11.12.1939-05.06.2023) — заслуженный деятель искусств РФ, драматург, поэт, педагог, один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале (Тарусе), — написал Капков.

До этого в Москве на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Артист скончался в больнице из-за COVID-19.

Ранее на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев». Артист скончался 10 мая 2023 года.

8 мая на 82-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Причины смерти артиста не называются. Зрителям он знаком по ролям в таких кинокартинах, как «Папа», «Блокадный дневник» и «Танк „Клим Ворошилов“ — 2».