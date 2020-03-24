https://static.news.ru/photo/dcd281d4-6e7c-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Рубинштейн/facebook.com

Умер российский писатель, сценарист и режиссёр Илья Рубинштейн. Ему было 57 лет.

О смерти Рубинштейна сообщила его мать, передаёт ТАСС.

Ильи нет, он умер, это случилось вчера (24 марта), — говорится в сообщении.

Автор родился 15 декабря 1962 года в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) в 1985 году, после чего работал экономистом Госкомстата РСФСР. Позже, в 1995 году, окончил актёрский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа и сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова в 1999 году.

Рубинштейн известен как сценарист сериалов «Отрыв», «Непокорная» и «Чернов». Также он является автором книг «Старлей. Победа и весна», «Дворовый романс» и «Футбол на двоих». Кроме того, он сыграл одну из ролей в фильме Владимира Машкова «Папа».

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