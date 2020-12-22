Умер сценарист и продюсер франшизы «Чужой»

https://static.news.ru/photo/478fa9d4-445b-11eb-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Гайлер Фото: aveleyman.com

77-летний американский кинематографист Дэвид Гайлер скончался в своём доме в Бангкоке из-за онкологического заболевания.

Самой известной работой продюсера и сценариста стала франшиза «Чужой». О смерти Гайлера высказался и его коллега и близкий друг продюсер Уолтер Хилл, который также работал над «Чужим».

Если вы были знакомы с Дэвидом, вы знали, что он особенный. Магию его личности сложно описать: забавный, злой, чрезвычайно эрудированный, очень начитанный. Для меня было честью писать и продюсировать с ним, и, что более важно, тесно дружить на протяжении почти 50 лет, — отметил Хилл, передаёт Deadline.

Гайлер родился 10 января 1943 года. Писать сценарии для кинокартин он начал в 70-х годах прошлого века. Самыми известными его работами стали «Аферисты Дик и Джейн», «Обсуждению не подлежит» и «Прорва». Среди его продюсерских работ — «Байки из склепа: Демон ночи», «Гонщики» и «Южное гостеприимство».

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