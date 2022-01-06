Умер режиссёр Питер Богданович

В США на 83-м году жизни умер режиссёр, актёр и кинокритик Питер Богданович. Об этом сообщает журнали Variety.

Причина смерти не называется .

Богданович известен как режиссёр фильмов «Последний киносеанс» (1971), «В чём дело. док?» (19720 и «Бумажная луна» (1973). картина «Последний сеанс» получила восемь номинаций на «Оскар», включая лучший фильм. режиссуру и сценарий.

Также Богданович выступал в качестве актёра. В частности, он сыграл роль психотерапевта доктора Мэлфи в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007).

Кроме того, коллеги отмечают заметный вклад Богдановича в развитие кинокритики. В частности, он настаивал на то, что режиссёр является автором фильма и в результате к создателям кинократин стали относиться более серьёзно.

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