Умер режиссёр комедии «Няньки» о близнецах-культуристах

https://static.news.ru/photo/4140f8e2-d012-11eb-8151-96000091f725_660.jpg Джон Парагон Фото: RealGilbertACP/twitter.com

Умер американский режиссёр, сценарист и актёр Джон Парагон, передаёт портал TMZ. Причина до сих пор неизвестна, хотя он ушёл из жизни в апреле в возрасте 66 лет. Одна из самых известных его работ — комедия про близнецов-культуристов «Няньки».

В США Парагон стал известен созданием и участием в популярном детском шоу «Пи-Ви». В 1988-м его номинировали на премию «Эмми» за сценарий для данного проекта. Артист также исполнил эпизодическую роль в ситкоме «Сайнфелд». В странах СНГ Парагон знаменит благодаря картине про неуклюжих «качков» — «Няньки» (1994). Главные роли исполнили Питер и Дэвид Полы. Последний умер 6 марта 2020-го в возрасте 62 лет.

В последнее время Парагон работал со студией Walt Disney Imagineering. Для компании он разрабатывал программы импровизационных выступлений в тематических парках сети Диснейленд.

Ранее сообщалось, что актёр Андрей Егоров, известный публике по фильмам «Смерш», «Жених», «Оптимист», скоропостижно умер на 52-м году жизни. Причина смерти заслуженного артиста России не называется.

Егоров окончил Воронежский институт искусств, по окончании учёбы народный артист России Леонид Хейфец сразу позвал Егорова в Центральный академический театр Российской Армии.