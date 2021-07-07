Умер режиссёр и актёр Роберт Дауни — старший

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В США в возрасте 85 лет скончался актёр и режиссёр Роберт Дауни — старший. Об этом сообщает газета New York Daily News со ссылкой на супругу кинематографиста.

Дауни-старший умер в своём доме в Нью-Йорке. Последние годы он страдал синдромом Паркинсона.

Дауни-старший получил известность после фильма «Патни Своул» (1969). Также наиболее известны зрителю его картины «Дворец Грисера» (1972), «Слишком много солнца» (1990).

Его сын, актёр Роберт Дауни — младший, широко известный по роли Железного Человека в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel. Он также снимался в картинах отца.

Ранее стало известно, что легендарный индийский актёр, режиссёр и продюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) умер после тяжёлой болезни в одной из больниц Мумбая в возрасте 98 лет.