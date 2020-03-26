Умер американский режиссёр, сценарист и продюсер Стюарт Гордон, который известен как создатель культовых хоррор-фильмов. Ему было 72 года.
О смерти Гордона сообщила его семья,
Кинематографист известен по экранизациям произведений американского писателя Говарда Лавкрафта, среди которых «Реаниматор» и «Извне». В последние годы он работал в театре в Лос-Анджелесе.
Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США и кинозрителям с просьбой оказать поддержку кинотеатрам, которые понесли убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
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