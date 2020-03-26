https://static.news.ru/photo/f6d25e92-6e9a-11ea-ad53-fa163e074e61_660.jpg Стюарт Гордон Фото: Album/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер американский режиссёр, сценарист и продюсер Стюарт Гордон, который известен как создатель культовых хоррор-фильмов. Ему было 72 года.

О смерти Гордона сообщила его семья, передаёт Variety.

Кинематографист известен по экранизациям произведений американского писателя Говарда Лавкрафта, среди которых «Реаниматор» и «Извне». В последние годы он работал в театре в Лос-Анджелесе.

Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США и кинозрителям с просьбой оказать поддержку кинотеатрам, которые понесли убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.