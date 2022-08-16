Умер режиссер фильма «Троя» Петерсен Deadline: умер немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, снявший фильм «Троя»

Фото: Социальные сети

В возрасте 81 года скончался немецкий режиссер Вольфганг Петересен. Он был автором таких фильмов, как «Троя» и «Бесконечная история». Об этом сообщил портал Deadline.

По информации портала, режиссер умер в пятницу, 12 августа. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Вольфганг Петерсен родился в 1941 году в семье судового брокера в немецком городе Эмдене. Первые любительские фильмы начал снимать еще в школе. в Германии изучал театроведение, учился в Академии кино и телевидения в Берлине. С 1984 года начал работать в Голливуде.

Наибольшую популярность Петерсену принесли такие фильмы, как «Бесконечная история» (1984). «На линии огня» (1993), «Эпидемия» (1995), «Троя» (2004).

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