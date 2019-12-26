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Американский кинопродюсер Дэвид Фостер умер в возрасте 90 лет.

Причины смерти Фостера не уточняются. Похороны пройдут в Лос-Анджелесе 2 января, сообщает Deadline.

Кинематографист известен работой над такими кинолентами, как «Маска Зорро», «Короткое замыкание», «Нечто» и «Дикая река».

Как писал NEWS.ru, Андрей Тарковский-младший, сын известного советского режиссёра, дал большое интервью, в котором поговорил об отце. Он рассказал о своём детстве, съёмках картины «Зеркало», на которых он больше всего ждал, когда будут снимать сцену с горящим сараем.

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