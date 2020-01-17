https://static.news.ru/photo/32d68c7a-cb61-11e9-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Скончался британский актёр Дерек Фолдс, известный по съёмкам в сериале «Да, господин министр». Артисту было 82 года. Причина смерти не уточняется.

О смерти актёра сообщила его семья, пишет The Independent .

На счету Дарека Фолдса более 50 фильмов и сериалов. Наиболее известные из них — сатирический ситком «Да, господин министр» и его продолжение «Да, господин премьер-министр». В них актёр исполнил роль Бернарда Вули, личного секретаря главного персонажа. Актёр также на протяжении 18 лет играл в британском сериале Heartbeat («Сердцебиение»).

Накануне в Лос-Анджелесе был найден мёртвым актёр Стэн Кирш, снявшийся в сериалах «Горец» и «Друзья». Кирш был обнаружен 11 января в своём доме. По предварительной версии, он мог покончить с собой, писал NEWS.ru.