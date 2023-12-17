Умер Отар Иоселиани: что он сделал для кино, где жил, что говорил о России Режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет

Фото: И. Гневашев/РИА Новости

Отар Иоселиани (слева)

Советский, грузинский и французский режиссер Отар Иоселиани ушел из жизни. Когда это произошло, чем он известен, где жил и где умер, и что он говорил о России?

Когда умер Отар Иоселиани

Фотожурналист Юрий Рост сообщил РБК, что его друг режиссер Иоселиани скончался в ночь на 17 декабря. Ему было 89 лет. Родственники режиссера подтвердили эту информацию Первому каналу телевидения Грузии. Причины смерти режиссера не сообщаются.

Источники в соцсетях сообщают, что режиссер умер в Париже, однако подтверждения этой информации нет. Ряд СМИ сообщил об этом со ссылкой на Роста. Ранее Иоселиани рассказывал в интервью, что живет в Грузии, а работает во Франции.

Чем известен Отар Иоселиани

Иоселиани — признанный советский, грузинский и французский режиссер. В 1965 году в Москве он закончил режиссерский факультет ВГИК, и в следующем году снял свой первый полнометражный фильм «Листопад», который получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. В дальнейшем, несмотря на выход полнометражных картин («Жил певчий дрозд», «Пастораль»), у Иоселиани не сложились отношения с советскими киночиновниками.

Работы Иоселиани кинокритики назвали «мастерскими» и «постмодернистскими», опередившими время, а также не «антисоветскими», а «а-советскими», находящимися вне контекста времени и социума.

«Его картины можно сравнить с музыкой, но выстроены они с математической точностью. Многие из них изначально нарисованы чуть ли не по кадру. При этом в его фильмах много воздуха, будто бы движение их подчинено не расчету, а настроению, импровизации. Так много воздуха, что после просмотра легче дышать», — написала в связи со смертью Иоселиани в Telegram кинокритик Лариса Малюкова.

Где жил Отар Иоселиани

В начале 1980-х годов после признания его фильмов за рубежом Отар Иоселиани покинул Советский Союз и переехал в Париж. Советские власти не стали этому препятствовать, более того, он получил звания заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР (1979) и народного артиста Грузии (1984).

Там он продолжил работать в качестве режиссера, сняв картины «Фавориты луны», «И стал свет», «Разбойники» и «Охота на бабочек», которые получили престижные награды Венецианского и других кинофестивалей — в том числе в Москве и в Локарно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Отар Иоселиани

В интервью РИА Новости в 2006 году Отар Иоселиани говорил, что живет в Грузии, но снимает фильмы во Франции, поскольку «кинематограф в Грузии исчез начисто — его закрыли, распродали».

«Государство кино не интересует, хотя это единственный способ рассказать о том, что происходит сейчас в стране. Фильмы снимают, страшно сказать, по восемь-девять лет. И за это время люди стареют, а некоторые и вовсе уходят из жизни», — заявил Иоселиани.

Что Иоселиани говорил о России

Отар Иоселиани в течение своей жизни последовательно выступал с резкими заявлениями в адрес российского государства. В частности, он обвинял Советский Союз и Россию в ответственности за конфликты в Афганистане и Чечне, и даже в теракте в Беслане.

Заявления режиссера в некоторых случаях были противоречивы. Так, Иоселиани заявлял, что грузинский народ в отношении России «200 лет испытывает терпение и презрение, а теперь ненависть». При этом, по его словам, «русская и грузинская культуры неразделимы», а во время боевых действий в 2008 году «с приходом оголтелых российских войск <...> выяснилось, что ненависти у Грузии нету».

Режиссер также осудил Россию при начале специальной военной операции на Украине.

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