Умер охотник за головами из «Звёздных войн» Джереми Буллок

https://static.news.ru/photo/4fe5a618-40bb-11eb-9572-fa163e074e61_660.jpg Джереми Буллок Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Английский актёр Джереми Буллок, известный по роли охотника за головами Бобы Фетта в киносаге «Звёздные войны», умер на 76-м году жизни. Причина смерти артиста, снявшегося в пятом и шестом эпизодах франшизы, пока не раскрывается.

Об этом сообщает Daily Mail. Буллок попал в кино в 12-летнем возрасте и с 1958 года успел сыграть более 100 ролей. Был задействован в бондиане, снимался в сериалах «Доктор Кто», «Чисто английские убийства» и «Робин из Шервуда».

Буллок собирал сувениры, связанные со своим главным персонажем, превратив домашний кабинет в Лондоне в подобие музея Бобы Фетта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Девид Проуз из Великобритании, сыгравший в классической трилогии «Звёздные войны» Дарта Вейдера, скончался. Ему было 85 лет. О смерти артиста 29 ноября сообщили представители агентства Bowington Management, представлявшего интересы Проуза. До карьеры в кино будущий исполнитель роли главного злодея в «Звёздных войнах» был известен как бодибилдер и тяжелоатлет.