Умер охотник за головами из «Звёздных войн» Джереми Буллок

Английский актёр Джереми Буллок, известный по роли охотника за головами Бобы Фетта в киносаге «Звёздные войны», умер на 76-м году жизни. Причина смерти артиста, снявшегося в пятом и шестом эпизодах франшизы, пока не раскрывается.
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Буллок собирал сувениры, связанные со своим главным персонажем, превратив домашний кабинет в Лондоне в подобие музея Бобы Фетта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Девид Проуз из Великобритании, сыгравший в классической трилогии «Звёздные войны» Дарта Вейдера, скончался. Ему было 85 лет. О смерти артиста 29 ноября сообщили представители агентства Bowington Management, представлявшего интересы Проуза. До карьеры в кино будущий исполнитель роли главного злодея в «Звёздных войнах» был известен как бодибилдер и тяжелоатлет.