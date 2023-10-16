Умер автор музыки к «12 стульям» и «Бременским музыкантам» Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Народный артист России композитор Геннадий Игоревич Гладков, известный музыкой к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок», умер в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС менеджер музыканта Малик Аминов. Помощник композитора рассказал Telegram-каналу Mash, что причиной смерти артиста мог стать преклонный возраст.

Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками, — сказал Аминов.

18 октября в "Москонцерт Холле" запланирован концерт-посвящение композитору. Аминов на своей странице во «Вконтакте» опубликовал фрагмент с репетиции выступления.

Музыка Гладкова прозвучала в более 110 фильмах и мультфильмах. Кроме упомянутых ранее, Гладкову также принадлежит авторство музыки для мультфильма «Падал прошлогодний снег», фильма «Обыкновенное чудо» и картины «Человек с бульвара Капуцинов».

17 сентября стало известно о смерти поэта-песенника Николая Добронравова. Поэт ушел из жизни после тяжёлой продолжительной болезни, не дожив до 95-летнего юбилея. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой».