Умер кинорежиссёр Борис Бушмелёв

https://static.news.ru/photo/643917c6-4480-11eb-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Борис Бушмелёв Фото: herzenlib.ru

В возрасте 83 лет скончался художник и режиссёр фильмов «Цветик-семицветик» и «Вечерний лабиринт» Борис Бушмелёв. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино, сценариста, художника Бушмелёва Бориса Геннадьевича, — заявили в Союзе.

Кинодеятель родился 22 мая 1937 года в Москве. Бушмелёв — выпускник географического факультета МГУ, который окончил в 1960 году. Всю жизнь он проработал на киностудии «Мосфильм» режиссёром-постановщиком творческого объединения «Экран».

Он снял такие картины, как «Колесо», «Цветик-семицветик», «Страдания молодого Геркулесова», «Какая наглость», «Вечерний лабиринт», фильмы-спектакли «Заноза», «Сказки А. С. Пушкина». Автор сценария мультипликационного фильма «Сон автолюбителя». Среди работ Бушмелёва есть и документальные картины — «Шагал», «Малевич», «Репин».

Помимо работы в кино он известен и как художник. В 2012–2018 годах прошли его выставки «Сто рисунков» и «Персонажи эпохи». Бушмелёв является автором многочисленных графических работ и деревянных скульптур и создателем постмодернистского живописного цикла «Бесконечные игры».

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