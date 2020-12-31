Умер исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев

https://static.news.ru/photo/b3c5128e-4ce8-11eb-86cb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Коренев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Умер народный артист России актёр Владимир Коренев. Он ушёл из жизни в возрасте 80 лет. О кончине знаменитого актёра сообщила его дочь Ирина.

Прощай, мой любимый, — написала она в Instagram, опубликовав фотографии отца.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Актёр пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

На счету Владимира Коренева множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последнее появление актёра перед камерой состоялось в 2015 году, когда он исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров».

Причины смерти артиста пока не уточняются. Также неизвестны дата и время прощания.

Как ранее писал NEWS.ru, в канун Нового года скончался французский актёр и режиссёр Робер Оссейн. Причиной смерти стал коронавирус. Оссейн умер через несколько часов после празднования своего 93-го дня рождения. Он заразился COVID-19 во время прошлой госпитализации.