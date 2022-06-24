Умер автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Гарцман

Фото: kino-teatr.ru

Аркадий Гарцман

На 76-м году жизни скончался советский и украинский актер, сценарист и автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Аркадий Гарцман, сообщила в соцсети его дочь Виктория Аронова. Причину кончины она не назвала.

У меня был лучший папа в мире. И для меня — лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с Господом на небесах, — написала Аронова.

В титрах мультфильма «Остров сокровищ» Гарцман указан как А. Балагин. Он писал песни для Софии Ротару, Верки Сердючки, Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В качестве актера работал в сериалах «Ликвидация» и «Возвращение Мухтара».

Ранее кумир миллионов советских девушек певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Ему стало плохо во время рыбалки. Друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя.

Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. До последних дней Шатунов гастролировал и собирал полные залы.