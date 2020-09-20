Умер актёр Владимир Чуприков

https://static.news.ru/photo/334eb3a6-fb50-11ea-9905-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Черная кошка» Фото: Кинокомпания «Русское»

Скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морквь — 2» и «Возвращение Мухтара».

Об этом сообщает Российский академический молодёжный театр (РАМТ), в котором он работал 20 лет назад. Актёр скончался 19 сентября в возрасте 56 лет.

Девятнадцатого сентября ушёл из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988-го по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении на сайте театра.

Чуприков — выпускник студии при Центральном детском театре. В 1988 году сразу по окончании студии его приняли в труппу РАМТа. Среди прочего он снялся в фильмах и сериалах «Папины дочки», «Сталин. Live», «Кулагин и партнёры», «Возвращение Мухтара» и «Гагарин. Первый в космосе».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72 году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть.