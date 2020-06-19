Умер актёр Василий Стоноженко

https://static.news.ru/photo/bc8408ee-b224-11ea-80cc-fa163e074e61_660.jpg Василий Стоноженко Фото: spheratheatre.ru

Умер актёр и заслуженный артист России Василий Стоноженко. Ему был 61 год.

Глава Союза театральных деятелей отметил , что Стоноженко был частью большого и прекрасного коллектива, а впереди у него было множество планов и замыслов, передаёт РИА Новости.

В театре «Сфера» случилось горе. И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами, — сказал Калягин.

Василий Стоноженко окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, с 1984 года служил в театре «Сфера». Он также работой в кино и на телевидении. Артист сыграл в картинах как «Путь», «Паутина 7» и «Анна-детективъ».

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