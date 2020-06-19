Умер актёр Василий Стоноженко

Умер актёр и заслуженный артист России Василий Стоноженко. Ему был 61 год.
Глава Союза театральных деятелей
В театре «Сфера» случилось горе. И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами, — сказал Калягин.
Василий Стоноженко окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, с 1984 года служил в театре «Сфера». Он также работой в кино и на телевидении. Артист сыграл в картинах как «Путь», «Паутина 7» и «Анна-детективъ».
Как писал NEWS.ru, Константин Хабенский возглавил список актёров и актрис, которым россияне доверяют больше всего. В финальный список вошло десять имён.
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