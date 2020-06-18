https://static.news.ru/photo/9e9f47ca-b167-11ea-9464-fa163e074e61_660.jpg Олег Борецкий в фильме «Из жизни капитана Черняева» Фото: Форвард-Фильм

Умер советский и российский актёр Олег Борецкий. Ему было 56 лет.

О кончине артиста сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в Facebook.

Вчера умер актёр Олег Борецкий. Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х, — написал Шмыров.

Артист известен по ролям в сериалах «Внимание! Всем постам...», «За день до...» и «Из жизни капитана Черняева». Кроме того, в качестве режиссера он снял сериал «Судебная колонка».

Как писал NEWS.ru, британский актёр Юэн Макгрегор принял участие в кукольном мультфильме «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Он озвучил героя Сверчка Джимини.