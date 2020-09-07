Умер актёр из сериала «Тихая пристань» Кевин Добсон

Умер американский актёр Кевин Добсон. Ему было 77 лет.
Об уходе Добсона из жизни
Актёр страдал аутоиммунным дефицитом. Несмотря на это, он продолжал активно работать. Добсон был заявлен как актёр готовящегося к выходу сериала 12 to Midnight Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.
Наибольшую известность артисту принесла роль Мака Маккензи в мыльной опере «Тихая пристань», которая выходила с 1982 по 1993 год. Также он снимался в шоу, среди которых «1408», «Мидуэй», «Завтра наступит сегодня», «C.S.I. Место преступления» и «Гавайи 5.0».
Как писал NEWS.ru, британский актёр Пирс Броснан снимется в фильме «Последний стрелок» режиссёра Терри Лоана. Артист исполнит роль ветерана Второй мировой войны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен