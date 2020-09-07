Умер актёр из сериала «Тихая пристань» Кевин Добсон

https://static.news.ru/photo/3889ee60-f1a7-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg Кевин Добсон Фото: TLeopold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер американский актёр Кевин Добсон. Ему было 77 лет.

Об уходе Добсона из жизни сообщили в Facebook представители Объединённого совета ветеранов округа Сан-Хоакин, бывшим председателем которого был артист. Он скончался 6 сентября из-за «медицинских осложнений».

Актёр страдал аутоиммунным дефицитом. Несмотря на это, он продолжал активно работать. Добсон был заявлен как актёр готовящегося к выходу сериала 12 to Midnight Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.

Наибольшую известность артисту принесла роль Мака Маккензи в мыльной опере «Тихая пристань», которая выходила с 1982 по 1993 год. Также он снимался в шоу, среди которых «1408», «Мидуэй», «Завтра наступит сегодня», «C.S.I. Место преступления» и «Гавайи 5.0».

Как писал NEWS.ru, британский актёр Пирс Броснан снимется в фильме «Последний стрелок» режиссёра Терри Лоана. Артист исполнит роль ветерана Второй мировой войны.