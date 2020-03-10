Умер российский актёр и заслуженный артист России Владимир Михайловский. Ему было 83 года.
О смерти Михайловского сообщается на
Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства, — говорится в тексте.
Владимир Михайловский родился в Ленинграде в 1936 году. Он выступал в Ленинградском театре юного зрителя, Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина и театре «Эрмитаж». На его счету несколько киноработ, в том числе сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя» и фильм «Долгое прощание».
Как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский 7 марта на своей официальной странице в социальной сети опубликовал две редкие фотографии из детства советского артиста Андрея Миронова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен