https://static.news.ru/photo/b29f2b0c-62cd-11ea-8ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: satirikon.ru

Умер российский актёр и заслуженный артист России Владимир Михайловский. Ему было 83 года.

О смерти Михайловского сообщается на сайте театра «Сатирикон», в котором служил артист. Письмо опубликовано от лица Константина Райкина и всего коллектива театра.

Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства, — говорится в тексте.

Владимир Михайловский родился в Ленинграде в 1936 году. Он выступал в Ленинградском театре юного зрителя, Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина и театре «Эрмитаж». На его счету несколько киноработ, в том числе сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя» и фильм «Долгое прощание».

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