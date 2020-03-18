https://static.news.ru/photo/1ecb0ece-68fd-11ea-a9b7-fa163e074e61_660.jpg Стюарт Уитман Фото: Michael Germana/www.imago-images.de/Global Look Press

Умер американский актёр Стюарт Уитман. Ему было 92 года.

Друг артиста рассказала, что в последние годы Уитман страдал от рака кожи и недавно ему потребовалась медицинская помощь, передаёт TMZ.

Мы гордились им благодаря его работе на телевидении, ролям в кино и номинации на «Оскар», но то, что мы действительно запомним, так это его безумную любовь к своей семье и друзьям, — сказал сын актёра Джастин.

Уитман стал известен благодаря таким фильмам и сериалам, как «Воздушные приключения», «Самый длинный день», «Крутой Уокер», «Рыцарь дорог», «Рапсодия» и «Она написала убийство». В 1962 году он получил номинацию кинопремии «Оскар» за роль в картине «Метка».

Как писал NEWS.ru, канадский актёр Финн Вулфард, известный как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Очень странные дела», выпустил музыкальный альбом. Релиз он записал в составе дуэта The Aubreys.