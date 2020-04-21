Умер актёр из «Рыцаря дорог» Том Лестер

Умер американский актёр Том Лестер. Ему был 81 год.
Смерть артиста
Лестер был защитником природы и провёл много счастливых лет на своей ферме в округе Джаспер, штат Миссисипи, — говорится в сообщении.
Артист родился 23 сентября 1938 года. Наибольшую известность ему принесло участие в сериале «Зелёные просторы». Также он снимался в шоу «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Рыцарь дорог» и «Санта-Барбара».
Как писал NEWS.ru, продюсер и сценарист Марк Фрост, соавтор режиссёра Дэвида Линча,
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