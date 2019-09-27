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Актёр из фильма «Карате Кид» Роберт Гаррисон умер в США. Он скончался на 60-м году жизни в больнице в Пенсильвании.

Причиной смерти стала долгая борьба актёра с болезнью почек и печени.

Мой брат был весёлым парнем. Он любил людей и наслаждался жизнью. Ему нравилось веселиться и заставлять людей смеяться до самого конца, — рассказал порталу TMZ его брат Патрик.

Роберт Гаррисон более известен по роли Томми в фильме «Парень-каратист» 1984 года и продолжении «Парень-каратист 2». Также он снимался в фильме «Железный орёл» и «Кровь с молоком».