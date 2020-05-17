Умер актёр из «Человека со шрамом» Джино Сильва

https://static.news.ru/photo/4e08d0a8-98e7-11ea-9c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Умер американский актёр Джино Сильва. Ему было 72 года.

Сильва скончался в своём доме в Лос-Анджелесе. У артиста возникло осложнение лобно-височной деменции, сообщает The Hollywood Reporter.

Он сыграл убийцу по прозвищу Череп в фильме 1983 года «Человек со шрамом». Персонаж не произнёс ни слова, однако стал одним из самых запоминающихся в картине.

Он также снялся в лентах «Малхолланд Драйв», «Пьяный рассвет» и «Парк Юрского периода: Затерянный мир».

Как писал NEWS.ru, итальянский режиссёр Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом», впервые вышедшего в 1932 году. Кинематографист Брайан Де Пальма в 1983 году выпустил свою версию картины с Аль Пачино в главной роли.