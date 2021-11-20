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Умер актёр Георгий Шахет

13:49, 20 ноября 2021
Умер актёр Георгий Шахет Георгий Шахет в фильме «Хождение по мукам», 1977 год Фото: youtube.com
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Актёр театра и кино Георгий Шахет скончался в возрасте 75 лет. Смерть наступила в результате продолжительной болезни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. 

После тяжёлой болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Шахет Георгий Осипович, — говорится в сообщении.

Отмечается, что артист отличался дружелюбным характером и требовательностью к себе и другим. 

Под влиянием отца Георгий Шахет выбрал профессию артиста. В 1974 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина, в этом же году начал сниматься в кино. Шахет сыграл в картинах «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка», «Николай Вавилов» и других. С 2000 года артист стал сниматься в телесериалах: «Штрафбат», «Есенин», «Час Волков». «Бешеная», «Хиромант-2», «Лесник», «Старые кадры».

В ночь на 20 ноября в Москве на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Трагическую новость подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. С начала октября актёр боролся с коронавирусом. По информации Telegram-канала Mash, артист скончался от полиорганной недостаточности. Накануне его состояние резко ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс. 

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