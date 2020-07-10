Умер актёр фильма «Железное небо»

https://static.news.ru/photo/55dc966e-c2a1-11ea-9476-fa163e074e61_660.jpg Тило Прюкнер Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Умер немецкий актёр Тило Прюкнер. Ему было 79 лет.

О смерти артиста сообщает Bild. Прюкнер неожиданно скончался 2 июля, однако его семья объявила об этом лишь сейчас. Отмечается, что актёр страдал от сердечной недостаточности.

Прюкнер принял участие более чем в 100 фильмах. Среди его работ — «Мёд в голове», «Восточный ветер», «Бесконечная история», «Мой друг из Фаро», «Фальшивомонетчики». Широкую известность он приобрёл после роли в картине «Железное небо».

Как писал NEWS.ru, британский актёр Джуд Лоу, возможно, сыграет в новой экранизации «Питера Пена» шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри. Артиста рассматривают на роль Капитана Крюка.