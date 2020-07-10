Умер актёр фильма «Железное небо»

Умер немецкий актёр Тило Прюкнер. Ему было 79 лет.
О смерти артиста
Прюкнер принял участие более чем в 100 фильмах. Среди его работ — «Мёд в голове», «Восточный ветер», «Бесконечная история», «Мой друг из Фаро», «Фальшивомонетчики». Широкую известность он приобрёл после роли в картине «Железное небо».
Как писал NEWS.ru, британский актёр Джуд Лоу, возможно, сыграет в новой экранизации «Питера Пена» шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри. Артиста рассматривают на роль Капитана Крюка.
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