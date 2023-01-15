Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, передает телеканал «Мтавари архи». О причинах кончины артиста пока не сообщается.

Грузинский киноактер и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет, — указано в сообщении.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. В 1978-м он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии.

За свою долгую карьеру он создал немало незабываемых киноперсонажей, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского квартала» и другие.

С 1986 по 1990 годы Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро». В 1990-е и 2000-е он стал реже появляться в кино, сосредоточившись в большей степени на концертной деятельности.

С 2020 года актер стал депутатом парламента Грузии 10-го созыва от избирательного блока «Единое национальное движение — Единая оппозиция «Сила в единстве».

14 января скончалась советская и российская актриса Инна Чурикова. Прощание с артисткой пройдет во вторник, 17 января, в «Ленкоме».

В июле 2022 года сообщалось о том, что Чурикова попала в реанимацию после того, как неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.