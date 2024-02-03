Умер актер «Универа» и «Склифосовского» Овчинников: чем известен, где играл

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Дмитрий Овчинников

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет. Что с ним случилось, где он играл, какими были его самые известные роли?

Что случилось с Дмитрием Овчинниковым

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» сообщил о смерти актера из своей труппы 1 февраля. Овчинников скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Его смерть назвали «огромной утратой для всего театрального мира».

«Дима был незаурядным Артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой...С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене „Геликона“, где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром», — сообщила пресс-служба театра.

Чем был болен актер, не сообщается. Прощание с Овчинниковым прошло 3 февраля в церкви на улице Большой Никитской в Москве.

Какие самые известные роли сыграл Овчинников

Овчинников начал сниматься в кино с 2010 года. Как сообщает The Voice Mag, в его фильмографии более 60 работ. Среди наиболее известных сериалы «Полярный», «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Триггер», «Все как у людей», «Рая знает все!», «Москва. Три вокзала», «Ольга», а также «Заповедник».

На момент ухода из жизни Дмитрий Овчинников снимался в четырех проектах, премьеры которых были запланированы на 2024 год. Он снялся в роли спортивного комментатора в байопике о советской фигуристке «Роднина» (в главной роли Владислава Самохина), научного руководителя в сериале «Законник» с Устюговым и Маякиным, в авантюрной мелодраме «Нинель» и детективном сериале «Темная лошадка».

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Дмитрий Овчинников

Где еще играл Дмитрий Овчинников

Согласно данным на сайте «Кинолифт», Овчинников окончил ГИТИС, а позже занимался в Школе драмы Германа Сидакова и по методу Ли Страсберга у американского преподавателя актерского мастерства Лолы Коэн. Вокально-театральная работа в «Геликон-опере» оставалась для него крайне важной в течение всей карьеры.

«Он завораживал своим потрясающим актерским даром и уникальным тембром голоса. Дон Бартоло в „Севильском цирюльнике“, Варлаам в „Борисе Годунове“, Буря-Богатырь в „Кощее Бессмертном“, Священник в „Леди Макбет Мценского уезда“, Малюта Скуратов в „Царской невесте“, Кухарка в „Любви к трем апельсинам“, Додон в „Золотом петушке“, Бригелла в „Запрете на любовь“, Франк в „Летучей мыши“, Рамфис и Верховный жрец в „Аиде“, Пистоль в „Фальстафе“, Цунига в „Кармен“, Тьерри в „Диалогах кармелиток“, Мать в „Семи смертных грехах“, Лепорелло в „Каменном госте“, Нарумов в „Пиковой даме“ — эти и многие другие роли в исполнении Димы навсегда останутся в нашей памяти», — пишет в некрологе театр.

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