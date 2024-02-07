Умер актер Энвер Аннакулиев из «Смерти прокурора»: чем еще он запомнился

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советский актер Энвер Аннакулиев скончался у себя на родине в Туркмении. Где играл артист, и что известно о его биографии после СССР, чем он запомнился зрителю?

Когда умер Энвер Аннакулиев

Советский актер скончался в возрасте 69 лет. По данным сайта «Кино-Театр.ру», он умер в столице Туркменистана — Ашхабате.

О причинах смерти не сообщается.

Где играл Энвер Аннакулиев

Будущий артист родился 12 декабря 1955 года. Актерскую карьеру он начал в молодом возрасте. Предлагали Аннакулиеву как главные, так и второстепенные роли. Однако широкую известность он все-таки не получил.

Актер снимался с 1972 года, первым его фильмом стал «Озорные братья», где он сыграл главную роль Джапбака. В дальнейшем, по данным «Кино-Театр.ру», он снялся еще в пяти фильмах.

Самыми известными фильмами с его участием стали мелодрама «Белая мгла» (1977) — романтическая история о разлученных возлюбленных, и драматический фильм «Бастион» (1983), посвященный борьбе за советскую власть в Закапийском регионе. Кроме того, он появился в сказке «Принц-призрак» вместе с Эммануилом Виторганом, отцом актера Максима Виторгана.

Последним известным фильмом в Энвера Аннакулиева стал «Халима» (также известный как «Смерть прокурора»), снятый в 1991 году режиссером Усманом Сапаровым. Как отмечала газета «Человек и закон», фильм был основан на реальной трагической истории — убийстве в 1987 году в городе Чарджоу (ныне Туркменабат) сотрудницы прокуратуры Туркменской ССР Халимы Розыбаевой. Причиной убийства стала коррупция в туркменских правоохранительных органах.

Дело получило широкий резонанс в Советском Союзе. Туркменские правоохранители пытались «купить» следователей, прибывших из Москвы, за миллион рублей, но были осуждены. Убийство повлекло смену руководства Туркменской ССР.

Критик Любовь Аркус отмечает, что фильм «Халима» выделялся из творчества Усмана Сатарова жесткостью и реалистичностью изображения «зарождающейся туркменской мафии».

Читайте также:

Умер поэт Лев Рубинштейн: что известно, почему он важен для литературы

Умер звезда «Глухаря» Петр Черняев: почему сериал считают проклятым

Децл, Фриске, Галкин: составлен список звезд, которые не дожили до 50 лет