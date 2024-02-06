Умер актер из сериала «Доктор Кто» Умер британский актер Майкл Джейстон

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Британский актер Майкл Джейстон, известный по роли Валеярда в сериале «Доктор Кто», а также исполнивший роль последнего русского императора в фильме «Николай и Александра», скончался на 89 году жизни в понедельник, 5 февраля, сообщили родственники артиста. По их словам, которые приводит Sky News, актер умер после непродолжительной болезни.

К сожалению, сегодня Майкл Джейстон ушел из жизни после непродолжительной болезни. Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха, — говорится в сообщении.

Джейстон впервые вышел на сцену в 1960 году, сыграв главные роли в «Макбете», «Венецианском купце» и «Короле Лире». Он также сыграл Николая II в историческом фильме 1970 года «Николай и Александра».

Ранее умерла Жандира Мартини, исполнившая роль Зорайде в популярном сериале «Клон». Она скончалась в Сан-Паулу на 79-м году жизни. Причина смерти актрисы не разглашается, однако известно, что Мартини последние годы боролась с раком легких.

27 января московский Театр на Покровке сообщил, что актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась 26 января в возрасте 81 года в Москве. Настоящий экранный успех пришел к Вере Молчановой уже в пожилом возрасте — в 2007 году она присоединилась к съемочной группе сериала «След». Там она играла Марфу Еремину.