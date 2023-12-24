Умер актер фильма «Люди в черном» Майк Нуссбаум

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В США в возрасте 99 лет скончался актер Майк Нуссбаум, об этом изданию TMZ сообщила его дочь Карен. Артист всего шесть дней не дожил до своего векового юбилея.

По словам Карен, ее отец скончался в своей постели 23 декабря в Чикаго, на в этот момент находилась рядом. Нуссбаум умер по естественным причинам. Последний год своей жизни мужчина провел в хосписе.

Нуссбаум не покидал актерскую профессию до последних лет жизни и считался одним из наиболее возрастных артистов в своей отрасли. Его актерская карьера стартовала в общественном театре в 1950-х годах, в 1960-х он становится участником профессионального театрального сообщества Чикаго. Там же он познакомился с актером и режиссером Дэвидом Мэметом, в пьесах которого в дальнейшем не раз участвовал.

Среди наиболее известных работ актера в кино — Джентл Розенберг из фильма «Люди в черном» и Боб Дриммер в картине «Роковое влечение». Нуссбаум также работал в качестве режиссера и появлялся во многих рекламных роликах.

Ранее стало известно о том, что актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни. Причина смерти не называется. Широкому зрителю Черных известен по участию в сериалах «Глухарь» и «Ищейка». Кроме того, Черных занимался дубляжом, являлся официальным голосом Энтони Маки, исполнителя роли Сокола из киновселенной Marvel.

Также сообщалось, что из жизни ушел советский и российский актер Борис Матвеев. Причины его смерти не уточнялись. Он снимался в сериалах «Империя под ударом», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Опера» и других картинах. Последней работой артиста стал сериал «Социальная защита», который выйдет в 2024 году.