Умер актер фильма «Государственная граница» Богдан Козак

На 84-м году жизни умер советский и украинский актер, звезда фильма «Государственная граница» Богдан Козак, сообщил в Telegram глава администрации Львовской области Украины Максим Козицкий. Причина смерти артиста не уточняется, он скончался 28 мая.

На 84-м году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины, — говорится в сообщении.

Козак родился во Львове в 1940 году, служил в Львовском национальном академическом театре. Имеет звание народного артиста Украинской ССР. Актер сыграл в девяти фильмах, в том числе в картинах «Государственная граница. За порогом победы», «Старая крепость» и «До последней минуты».

Ранее стало известно, что в возрасте 63 лет умер актер и каскадер Александр Ковалев. Он ушел из жизни 22 мая. Артист снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и другие. Ковалев был специалистом широкого профиля: «драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой». Он также серьезно занимался карате и тхэквондо.

До этого не стало народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой, известной по фильму «Женитьба Бальзаминова». Она скончалась на 93-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.