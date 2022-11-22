Умер актер фильма «А зори здесь тихие» Умер актер фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин

Фото: kino-teatr.ru

Александр Старостин

Умер советский и российский актер театра, кино и телевидения Александр Старостин, сообщает RG.RU. По данным издания, артист скончался в возрасте 71 года в понедельник, 21 ноября. Причины смерти Старостина не уточняются.

Старостин родился в 1951 году в Москве, окончил ГИТИС. Он работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном Доме актера имени Александры Яблочкиной. В кино артист дебютировал в 1972 году. В его фильмографии насчитывается пять проектов: «А зори здесь тихие», «Обретешь в бою», «Следствие ведут Знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?», а также «Несколько капель».

Ранее стало известно о смерти последнего остававшегося в живых актера из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Куна. О смерти артиста на 90-м году жизни сообщила его жена. По ее словам, супруг скончался 20 ноября в хосписе в штате Флорида.

До этого стало известно, что автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Впервые он вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором DC Thomson. Наибольшую известность художнику принесла работа над Бэтменом. Грант посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х. В 1992 году ему вручили премию Inkpot Award за достижения в индустрии.

14 октября сообщалось о том, что умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Ему было 72 года. Актер также известен ролями в двух частях бондианы — в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999).