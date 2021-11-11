На Украине объяснили причину запрета фильма с Зеленским в роли Наполеона

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) с 2015 года отказывает компаниям-дистрибьюторам в выдаче прокатного удостоверения российской комедии «Ржевский против Наполеона» из-за того, что одну из ролей в ней исполняет российский юморист Юрий Гальцев. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на сообщение агентства.

Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр Марюс Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 октября 2015 года Гальцев был внесён в список лиц, которых в Киеве считают угрозой национальной безопасности. Прокат картин с актёрами из данного перечня запрещён на Украине в соответствии с законом «О кинематографии».

Комедия «Ржевский против Наполеона» вышла на экраны в 2012 году. Президент Украины Владимир Зеленский исполнил роль Наполеона, а также был продюсером ленты. В создании фильма участвовали коллеги Зеленского по «Студии квартал-95» Сергей и Борис Шефиры. Сергей Шефир сейчас занимает должность первого помощника главы государства.