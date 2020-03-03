https://static.news.ru/photo/1bbdf87e-5d57-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский актёр Уильям Шетнер заявил, что не собирается возвращаться к роли капитана «Энтерпрайза» в сериале «Звёздный путь». Он отметил, что в этом нет никакого смысла.

Шетнер заявил, что его не привлекает ни идея возродить персонажа в виде призрака, ни сериал о временной аномалии, так называемом нексусе, о чём он написал в Twitter.

Нет, я думаю, что история Кирка уже себя изжила, — написал артист.

Актёр также отметил, что не делает камео в фильмах и сериалах, потому что считает такие роли «необязательными».

Как отмечает DTF, смерть Джеймса Кирка была показа в картине «Поколения» 1994 года. С тех пор Шетнер появлялся в этой роли лишь однажды — в пародийном скетче для 85-й церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Как писал NEWS.ru, Ной Хоули, режиссёр новых частей «Звёздного пути», заявил, что его фильмы не станут сиквелом предыдущих картин. Он заявил, что представит в киноленте свой взгляд на историю, который будет вдохновлён второй версией сериала «Следующее поколение», выходившего с 1987 по 1994 год.