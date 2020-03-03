Американский актёр Уильям Шетнер заявил, что не собирается возвращаться к роли капитана «Энтерпрайза» в сериале «Звёздный путь». Он отметил, что в этом нет никакого смысла.
Шетнер заявил, что его не привлекает ни идея возродить персонажа в виде призрака, ни сериал о временной аномалии, так называемом нексусе, о чём он
Нет, я думаю, что история Кирка уже себя изжила, — написал артист.
Актёр также отметил, что не делает камео в фильмах и сериалах, потому что считает такие роли «необязательными».
Как
Как писал NEWS.ru, Ной Хоули, режиссёр новых частей «Звёздного пути», заявил, что его фильмы не станут сиквелом предыдущих картин. Он заявил, что представит в киноленте свой взгляд на историю, который будет вдохновлён второй версией сериала «Следующее поколение», выходившего с 1987 по 1994 год.
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