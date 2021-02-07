Уилл Смит сыграет главную роль в фильме создателя «Дэдпула»

https://static.news.ru/photo/87461034-6965-11eb-99a1-96000091f725_660.jpg Уилл Смит Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Голливудский актёр Уилл Смит сыграет главную роль в новом боевике от режиссёра фильмов «Дэдпул» и «Джон Уик» Дэвида Литча. Кандидатуру артиста уже утвердили.

Кинолента получит название «Быстрый и свободный». Смит воплотит на экране персонажа по имени Джон Райли.

По сюжету фильма Райли просыпается в Тихуане с амнезией после жёсткого избиения. Он не помнит себя и начинает постепенно восстанавливать события прошлого. Постепенно главный герой понимает, что ведёт двойную жизнь: в одной из них он влиятельный мафиози, а в другой — агент ЦРУ.

На текущий день борьба за право снять боевик происходит между такими знаменитыми киностудиями, как Warner, Paramount, MGM, Sony, а также стриминговыми сервисами. Сроки премьеры пока не называются. Другие подробности съёмок также неизвестны, сообщает Deadline.

Ранее NEWS.ru писал, что голливудский актёр Уилл Смит посетил тренировку российского футбольного клуба «Зенит» в ходе сборов команды в Дубае. Об этом заявила пресс-служба клуба. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте команды 1 февраля.

Напомним, 9 февраля у «Зенита» запланирован матч со сборной Иордании, 12 февраля — со сборной Узбекистана и армянским «Пюником».