Уилл Смит признался в желании «удочерить» партнершу по фильму «Я — легенда» Уилл Смит признался в желании забрать домой собаку из фильма «Я — легенда»

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Кадр из фильма «Я — легенда»

Известный американский актер Уилл Смит был готов «удочерить» свою партнершу по постапокалиптическому боевику «Я — легенда» немецкую овчарку по кличке Эбби. В новом выпуске YouTube-шоу Hot Ones он признался, что хотел забрать ее домой, но собака «была кормильцем своей семьи», ей пришлось остаться. Также актер рассказал, что научил собаку «обмякать» для сцены, в которой питомец заражается вирусом и умирает.

Эбби будто говорила по-английски. Она буквально понимала тебя, и это было очень странно, — вспомнил Смит.

Тем временем актер продолжает провоцировать слухи о романе с загадочной бритоголовой женщиной, которая имеет поразительное сходство с его бывшей женой Джадой Пинкетт Смит. Пара появилась на премьере картины «Плохие парни до конца» 7 июня. Характер отношений женщины с актером и ее личность неизвестны.

Ранее в своем личном YouTube-канале Смит поделился видео со съемок четвертой части знаменитой франшизы. На записи можно увидеть, как Смит с прикрепленной к торсу камерой идет по съемочной площадке. Затем в ролике демонстрируется результат съемки — сцена перестрелки от первого лица.