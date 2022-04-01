Уилл Смит покинул Киноакадемию США после драки на вручении «Оскара»

Актёр Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после того, как во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил по лицу ведущего Криса Рока. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление актёра.

Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными <...>. Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук, — сказал Смит.

Он также добавил, что обидел как самого Криса Рока, так и его семью, а также всех, кто присутствовал на церемонии и зрителей во всём мире.

Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце, — покаялся актёр.

Он заявил, что готов принять все последствия за своё поведение.

Во время 94-й церемонии вручения наград американской киноакадемии ведущий Крис Рок пошутил о стрижке жены Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее женщина сообщала, что столкнулась с проблемой выпадения волос, потому на церемонию она пришла практически побритой налысо. Услышав шутку в адрес супруги, Смит поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

После этого киноакадемия сообщила о начале дисциплинарного разбирательства в отношении актёра.

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на эпизод, произошедший на церемонии вручения «Оскара» между актёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком. По мнению спортивного функционера, ссора двух голливудских звёзд стала украшением этого мероприятия.