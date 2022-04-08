Уилл Смит ответил на решение Киноакадемии США отстранить его на 10 лет

Уилл Смит отреагировал на решение Киноакадемии США отстранить его от всех своих мероприятий на 10 лет за пощёчину ведущему Крису Року на вручении «Оскара». Актёр заявил, что принимает и уважает это решение, пишет портал Page Six.

Я принимаю и уважаю решение Академии, — заявил голливудский актёр.

Своё решение Киноакадемия мотивировала неприемлемостью любых видов насилия.

Мы хотим выразить нашу глубокую благодарность мистеру Року за то, что он сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах. Мы также хотим поблагодарить наших ведущих, номинантов и победителей за их выдержку и тактичность во время телетрансляции, — говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Уиллу Смиту позволили сохранить «Оскар», который он получил за фильм «Король Ричард» во время той самой скандальной церемонии.

Ранее американский актёр Уилл Смит ударил по лицу ведущего Криса Рока во время 94-й церемонии вручения «Оскаров». Актёр и комик имел неосторожность пошутить над женой Смита, за что и получил затрещину. Правда, актёр тут же извинился перед Роком и даже расплакался, списав всё на пример своего киногероя, который тоже заступался за семью.