Уилл Смит опубликовал видео съемок эпичной сцены из «Плохих парней» Уилл Смит поделился видео со съемок фильма «Плохие парни до конца»

Фото: Ben Rothstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мартин Лоуренс и Уилл Смит в фильме «Плохие парни до конца»

Актер, режиссер и продюсер Уилл Смит поделился на личном YouTube-канале видео со съемок четвертой части знаменитой франшизы «Плохие парни». В ролике он сам выступил оператором эпизода, одновременно продолжая выполнять трюки.

На записи можно увидеть, как Смит с прикрепленной к торсу камерой идет по съемочной площадке. Затем в ролике демонстрируется результат съемки — сцена перестрелки от первого лица.

Ладно, на самом деле это выглядит как довольно крутая сцена, — прокомментировал один из зрителей.

Другой отметил, что совмещение актерства и операторской работы оценивается втройне. Многие фанаты оставили больше сотни положительных комментариев, восхищаясь талантом Уилла Смита.

Премьера фильма «Плохие парни до конца» пройдет 7 июня. В фильме знаменитые полицейские сражаются с преступностью собственными методами.

Ранее вышел финальный трейлер новой части франшизы «Плохие парни». Главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Боевику присвоен рейтинг R в связи с присутствием в кадре насилия. Режиссерами выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

По сюжету главные герои ужасаются сведениями об их бывшем капитане, который мог быть замешан в коррупции. Однако его посмертное послание указывает на то, что такой феномен в полицейском управлении Майами повсеместен. Капитана же мог убить кто-то из своих.