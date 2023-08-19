«Уходят великие»: кинокритик Шнейдеров об Игоре Ясуловиче Кинокритик Шнейдеров назвал умершего Ясуловича великим актером второго плана

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович был великим актером второго плана, сообщил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он напомнил, как крохотное появление Ясуловича в роли инженера Щекина в картине «12 стульев» стало одним из самых ярких эпизодов этой ленты. Шнейдеров отметил трудность ролей второго плана в ограниченном экранном времени и тексте. Поэтому, считает кинокритик, актер должен придумать максимально яркую манеру игры.

Один за одним уходят великие, кто перенял школу учеников Станиславского и Вахтангова. Бывают актеры, которые запоминаются не количеством времени на экране, а качеством этого времени. Игорь Ясулович был именно таким. Он был очень хорошим педагогом, его очень любили студенты, он их не только учил мастерству, он их воспитывал, — сказал Шнейдеров.

Ясулович скончался в возрасте 81 года. Причины смерти не назывались. Месяц назад СМИ сообщали о госпитализации Ясуловича с острым повреждением почек.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание»

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 962 году он окончил актерский факультет ВГИК, после чего стал работать в Экспериментальном театре-студии пантомимы, затем — в Театре-студии киноактера, а после этого — В Московском театре юного зрителя. За всю свою карьеру Ясулович успел сняться более чем в 300 фильмах, преимущественно в ролях второго плана. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Девять дней одного года».