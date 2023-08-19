Народный артист России Игорь Ясулович был великим актером второго плана, сообщил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он напомнил, как крохотное появление Ясуловича в роли инженера Щекина в картине «12 стульев» стало одним из самых ярких эпизодов этой ленты. Шнейдеров отметил трудность ролей второго плана в ограниченном экранном времени и тексте. Поэтому, считает кинокритик, актер должен придумать максимально яркую манеру игры.
Один за одним уходят великие, кто перенял школу учеников Станиславского и Вахтангова. Бывают актеры, которые запоминаются не количеством времени на экране, а качеством этого времени. Игорь Ясулович был именно таким. Он был очень хорошим педагогом, его очень любили студенты, он их не только учил мастерству, он их воспитывал, — сказал Шнейдеров.
Ясулович скончался в возрасте 81 года. Причины смерти не назывались. Месяц назад СМИ сообщали о госпитализации Ясуловича с острым повреждением почек.
Фото: ТАСС
Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо»
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики»
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры»
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь»
Фото: АГН «Москва»
Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 962 году он окончил актерский факультет ВГИК, после чего стал работать в Экспериментальном театре-студии пантомимы, затем — в Театре-студии киноактера, а после этого — В Московском театре юного зрителя. За всю свою карьеру Ясулович успел сняться более чем в 300 фильмах, преимущественно в ролях второго плана. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Девять дней одного года».