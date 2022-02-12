«Уходим потихонечку»: стали известны слова Зинаиды Кириенко перед смертью

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис рассказал NEWS.ru о пророческих словах, которые народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко произнесла незадолго до смерти. Их актрисе навеяло посещение Новодевичьего кладбища, куда она пришла проведать могилы своих знаменитых друзей.

Денис Кирис сообщил, что встречался с Зинаидой Кириенко незадолго до её смерти. В тот день они пришли на Новодевичье кладбище навестить могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни».

Присели на лавочке возле могилы Юрия Владимировича Никулина, которая неподалёку от могилы Кузнецова. Зинаида Михайловна выглядела очень грустной и усталой. «Уходим потихонечку», — произнесла она, — вспомнил Кирис.

Он отметил, что годовщина рождения Анатолия Кузнецова, ставшая поводом для посещения кладбища, была 31 декабря. Через месяц с небольшим ушла из жизни и сама Зинаида Кириенко.

Ранее президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье и близким скончавшейся Зинаиды Кириенко, прославившейся на весь СССР ролями в фильмах «Тихий Дон» Сергея Герасимова и «Любовь земная» Евгения Матвеева. Он отметил, что смерть народной артистки РСФСР — огромная утрата для отечественной киноиндустрии и культуры в целом.

Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля. За несколько дней до этого артистка была госпитализирована с подозрением на коронавирус. В больнице врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что актриса была частично парализована.

Прощание с Кириенко пройдёт во вторник, 15 февраля, в Большом зале Дома кино в 11 часов. Её похоронят на Троекуровском кладбище.