«Удар под дых»: «Оскар» раскритиковали за дискриминацию темнокожих актёров

https://static.news.ru/photo/f6583786-a6a5-11eb-87c5-96000091f725_660.jpg Дэниэл Калуя Фото: Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

На кинопремию «Оскар» обрушился шквал критики за недостаточную инклюзивность. По мнению американских СМИ, выбор главных победителей свидетельствует о дискриминации темнокожих актёров. Hollywood Reporter назвал церемонию «ударом под дых, а не всеобщим празднованием».

Согласно решению жюри, темнокожие актёры не получили статуэтку ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль. Главные номинации достались Энтони Хопкинсу и Фрэнсис Макдорманд. Единственным темнокожим лауреатом в актёрских номинациях стал Дэниэл Калуя за фильм «Иуда и чёрный мессия».

Как пишет издание Variety, видеть разнообразие на «Оскаре» «было захватывающе, пока финал всё не разрушил».

Также разочарование прессы вызвало то, что Хопкинс выиграл в конкуренции с покойным темнокожим актёром Чедвиком Боузманом. Ожидалось, что он обязательно должен был получить статуэтку посмертно. При этом его вдова уже даже готовилась выступить с речью.

Ранее в США обнародовали критерии инклюзивности для «Оскара». С 2024-го им должны соответствовать ленты, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм». Стандарты обяжут режиссёров минимум одного из ведущих или значительных актёров второго плана выбирать из слабо представленных расовых и этнических групп. Советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «зеркальной дискриминацией» и заявил, что не готов следовать изменённым правилам для получения статуэтки.