Учёные узнали о приспособленности фанатов фильмов о конце света к пандемии

https://static.news.ru/photo/733dcfe6-bd3f-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Заражение» Фото: Warner Bros.

Учёные выяснили, что поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией коронавируса. Такие зрители легче справляются с чувством тревоги.

Исследователи опросили 310 добровольцев об их предпочтениях в кино. Они изучили, как люди чувствовали себя в начале пандемии, насколько сильно испытывали тревогу, депрессивные состояния, раздражительность и была ли у них бессонница, сообщает The Guardian.

Хороший фильм затягивает зрителя, заставляет посмотреть на происходящее с точки зрения персонажа, и вы невольно отрабатываете в голове сценарии. Мы думаем, люди учатся косвенно, — сказал психолог Колтан Скривнер.

По его словам, фильмы помогают им выяснить, чем лучше всего запасаться, помимо туалетной бумаги.

Поклонники хорроров меньше переживают из-за кризиса в отличие от других опрошенных. Однако именно любители картин об апокалипсисе в психологическом и практическом смысле оказались самыми подготовленными.

Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившемся в Китае, снова стал популярен в онлайн-кинотеатрах. Популярность ленты связана с пандемией коронавируса.