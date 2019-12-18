https://static.news.ru/photo/160bacd2-223d-11ea-901c-fa163e074e61_660.jpg Коллаж опубликован в том же исследовании

Группа арахнологов из польского Естественно-гуманитарного университета назвала новый вид паука в честь американского актёра Джека Николсона.

Членистоногое, получившее название jacknicholsoni, отнесено к роду Corambis — мелким паукам длиной до 13 мм, которые обитают на островах Меланезии в Тихом океане, сообщается в European Journal of Taxonomy.

Коллаж опубликован в том же исследовании

Учёные, работающие в городе Седльце, также описали два новых вида пауков. Одного из них назвали corambis logunovi в честь российского арахнолога Дмитрия Логунова, второй, Corambis pantherae, назвали «пантерой» из-за пятнистого брюшка.

Как писал NEWS.ru, новый вид панцирного клеща из Малайзии назвали в честь музыканта Виктора Цоя. Имя Trachyoribates viktortsoii насекомому дал российский биолог Сергей Ермилов.