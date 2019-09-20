https://static.news.ru/photo/da529ee2-db71-11e9-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Композитор Дмитрий Шостакович Фото: ТАСС

Картину об истории создания Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича намерен снять российский режиссёр и продюсер Алексей Учитель. Над сценарием к фильму уже работает британец Роланд Уолтерс.

Об этом Учитель рассказал в интервью ТАСС . Он отметил, что проект должен стать международным.

Мы вели переговоры с крупными агентствами сценарными, и я прочитал, что премию BAFTA как самый одарённый молодой сценарист получил он. Мы с ним списались, он прочитал материалы, приехал в Москву, и мы начали работать. Мне кажется, он очень интересный и талантливый, — рассказал режиссёр.

Работа над первым вариантом сценария уже началась. Фильм будет не байопиком, а скорее историей создания знаменитой Седьмой симфонии, отметил Учитель. По его словам, интерес к проекту огромный, а фильм станет первой игровой картиной о композиторе.

К съёмкам Учитель планирует приступить после завершения фильма о Викторе Цое. Также в планы режиссёра входит экранизация романа Гузель Яхиной «Дети мои».

Ранее режиссёр рассказал экспертному совету Минкультуры о планах своей студии «Рок» по съёмкам фильма о русской деревне. Картина будет называться «Земун». Она станет дебютной работой режиссёра Эдуарда Жолнина. Сюжет фильма строится вокруг возвращения главного героя в родную деревню после долгого отсутствия, писал News.ru.