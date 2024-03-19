Режиссер объяснил, говорит ли обилие ремейков о кризисе кино в России Режиссер Учитель: кризис идей в кино — общемировая тенденция

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Илья Учитель

Сегодня в российском кинематографе наблюдается тенденция к переделыванию советских фильмов и мультфильмов, такой кризис идей является общемировым трендом, рассказал в беседе с KP.RU кинорежиссер Илья Учитель. При этом, по его словам, благодаря качественным ремейкам к зрителям приходит понимание, что российское кино может быть красочным, масштабным и классным.

Кризис идей — это не только российская тенденция. Она общемировая. Мне кажется, что в нашей стране очень долгое время не выходило по-настоящему больших семейных фильмов нужного визуального качества. <...> Сейчас мы научились такие фильмы создавать. И приучать людей к тому, что русское кино может быть красочным, масштабным и классным, в том числе и по тем сюжетам, которые им уже знакомы, — пояснил режиссер.

Как рассказал в беседе с изданием актер Леонид Ярмольник, время диктует свои новые законы и нужно создавать семейное кино, которое будет объединять людей, давать им повод для общения внутри семьи. По словам артиста, в нынешних условиях необходимо создавать теплое кино.

Отрицательных моментов, опасений и переживаний настолько много, что хочется хотя бы в кинозале видеть свет в конце тоннеля, то, ради чего имеет смысл растить детей. <...> Пусть двухчасовые сеансы в кино будут той отдушиной, которая позволит продолжать улыбаться, общаться и радоваться друг другу, — подчеркнул Ярмольник.

Ранее сообщалось, что Леонид Ярмольник находится в России и продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «И снова С наступающим!» и «203–205». В 2023 году актер снялся в проектах «Мастер и Маргарита», «За нас с вами», «Неприличные деньги» и «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». В скором времени также должны выйти картины «Летучий корабль» и «Первый номер» с его участием.