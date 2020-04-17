Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах

Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
Картина будет основана на статье The Wall Street Journal о шведской команде геймеров The Silver Snipers, соревнующейся в шутере Counter-Strike: Global Offensive,
Съёмками ленты займутся режиссёры Эбби Кон и Марк Сильверштейн, известные как создатели комедии «Красотка на всю голову».
Как писал NEWS.ru, Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр. Первым на очереди стал платформер Rayman Legends.
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