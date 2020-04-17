Кино

Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах

15:42, 17 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.

Картина будет основана на статье The Wall Street Journal о шведской команде геймеров The Silver Snipers, соревнующейся в шутере Counter-Strike: Global Offensive, сообщает Deadline. Каждый участник бригады старше 65 лет.

Съёмками ленты займутся режиссёры Эбби Кон и Марк Сильверштейн, известные как создатели комедии «Красотка на всю голову».

Как писал NEWS.ru, Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр. Первым на очереди стал платформер Rayman Legends.

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